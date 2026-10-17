Avís de vigilància per temps violent a 4 comarques del litoral i prelitoral català

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dissabte a la tarda un avís de vigilància per temps violent, vigent des de les 19.01 fins a les 21.01, al Vallès Oriental (Barcelona) amb perill molt alt i al Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme (Barcelona) amb perill alt.
Es pot registrar calamarsa de més de 2 centímetres de diàmetre, ha informat el Meteocat en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
A més, es podran donar ratxes de vent de més de 90 quilòmetres per hora, esclafits, tornados i mànegues.