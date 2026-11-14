Avís de perill màxim per pluges torrencials al Montsià (Tarragona) aquest dissabte a la tarda

TARRAGONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dissabte un avís de vigilància per intensitat de pluja en 30 minuts al Montsià (Tarragona), amb un grau de perill màxim (de 6 sobre 6) des de les 16 fins a les 18 hores, ha informat a 'X'.
Es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i el Servei Català de Trànsit (SCT) ha recomanat a la mateixa xarxa social "evitar els desplaçaments innecessaris" davant el caràcter torrencial de les pluges, amb la previsió de mala visibilitat a les carreteres i acumulació d'aigua en alguns punts.
A més, al Segrià (Lleida) s'ha activat un avís de perill alt (de 3 sobre 6) per temps violent des de les 16.30 fins a les 18.30 hores, amb la possibilitat de calamarsa de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent de més de 25 metres per segon, esclafits i tornados.