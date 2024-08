Avís per temps violent fins a les 21.00 aquest dilluns a Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha llançat aquest dilluns una alerta per possible temps violent i calamarsa fins les 21.00 hores en quatre comarques del Pirineu i Prepirineu: Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès, ha informat en un missatge en el seu compte de 'X' recollit per Europa Press.

Fins a la nit d'aquest dilluns, pot haver-hi ratxes de vent de fins a 90 quilòmetres per hora, calamarsa de més de dos centímetres de diàmetre, i mànigues o tornados provocats per temps violent a escala local.

L'episodi pot afectar principalment a la comarca del Berguedà, que té l'alerta vermella, encara que també estan en alerta taronja pel mateix fenomen les comarques de la Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès.