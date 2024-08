Avís per temps violent fins les 18.30 d'aquest diumenge a les comarques d'Osona i el Moianès

BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha llançat aquest diumenge un avís per possible temps violent des de les 16.30 fins a les 18.30 a les comarques d'Osona i el Moianès, amb possibilitat de forts vents i precipitacions.

L'SMC ha llançat l'avís a través d'un missatge en el seu compte a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

Les precipitacions poden anar acompanyades per calamarsa de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent de 90 quilòmetres per hora o altres episodis com ara tornados.