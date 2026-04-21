Publicat 21/04/2026 17:24

Avís per temps violent al Berguedà, Lluçanès (Barcelona), Cerdanya i Ripollès (Girona)

Archivo - Estat del riu Onyar al seu pas per Girona
GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dimarts cap a les 17 hores un avís per temps violent a les comarques del Berguedà, el Lluçanès (Barcelona), el Ripollès i la Cerdanya (Girona), on es poden produir tempestes fins a les 19.00 com a mínim.

En aquests punts també pot caure forta calamarsa superior als 2 centímetres, informa el Meteocat en un comunicat a X recollit per Europa Press.

Per això, Protecció Civil demana precaució a la ciutadania en els seus desplaçaments i activitats a l'exterior.

Contingut patrocinat