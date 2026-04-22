Avís per temps violent al Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa

GIRONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent a les comarques del Berguedà (Barcelona), el Ripollès i la Garrotxa (Girona) en vista de la previsió de pluges intenses des de les 17 hores i fins a les pròximes dues hores.
El Ripollès té un avís en vermell, mentre que al Berguedà i la Garrotxa l'avís és taronja, informa el Meteocat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Protecció Civil demana extremar la precaució a l'hora de circular per les vies d'aquestes comarques.