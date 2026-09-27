Avís per pluges intenses dilluns i dimarts a comarques de Barcelona, Girona i Tarragona

BARCELONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per situació meteorològica de perill moderat per intensitat de pluja, que estarà vigent des de dilluns a les 8 fins dimarts a les 20 i que afectarà les comarques costaneres, a més de punts de l'interior de Barcelona, Girona i Tarragona.
Es podran registrar 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, informa el Meteocat en una publicació en 'X' recollida per Europa Press.
Els ruixats podran anar acompanyats de tempesta, i la seva afectació sobre les comarques serà local.