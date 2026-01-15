Un avió aterra d'emergència a l'Aeroport de Barcelona després d'una "amenaça de bomba"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Els Mossos han rebut l'avís cap a les 10 i ha aterrat al voltant de les 11
BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Una "amenaça de bomba" en un vol comercial ha obligat a activar el protocol de seguretat aeroportuària aquest dijous al matí a l'Aeroport de Barcelona, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Segons fonts d'Aena, es tracta d'un avió de Turkish Airlines que ha hagut de fer un aterratge d'emergència.
En concret, fonts de la policia catalana han confirmat que han rebut un avís a les 10 per amenaça de bomba en un vol que cobria una ruta entre Istanbul i Barcelona i que finalment ha aterrat a les 11 "sense incidències".
PLA AEROCAT
Aena ha explicat que l'Aeroport continua operant amb normalitat i que els cossos i forces de seguretat de l'Estat estan actuant i avaluant la situació, mentre que fonts de la Guàrdia Civil confirmen que estan treballant en una "incidència" i que l'aeronau s'ha derivat a una zona de seguretat.
A la zona hi treballen efectius dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els Bombers de la Generalitat i la policia local, i Protecció Civil ha activat el pla Aerocat en fase d'alerta per fer un seguiment de la situació de risc.