Un avió aterra d'emergència a l'Aeroport de Barcelona després d'una "amenaça"

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Una "amenaça" en un vol comercial ha obligat a activar el protocol de seguretat aeroportuària aquest dijous al matí a l'Aeroport de Barcelona, segons han informat fonts d'Aena a Europa Press.
Segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat les fonts esmentades, es tracta d'un avió de Turkish Airlines que ha hagut de fer un aterratge d'emergència.
Aena ha explicat que l'Aeroport continua operant amb normalitat mentre els cossos i forces de seguretat de l'Estat estan actuant i avaluant la situació, mentre que fonts de la Guàrdia Civil confirmen que estan treballant en una "incidència".