Una avaria talla el subministrament d'aigua al Port de la Selva (Girona) des d'aquest dilluns

GIRONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

Una avaria en un dels dos pous que proveeixen d'aigua el Port de la Selva (Girona) ha tallat el subministrament d'aigua en el municipi des d'aquest dilluns.

En un comunicat d'aquest dimarts, l'Ajuntament ha detallat que està treballant per solucionar el problema "el més ràpid possible".

"Som conscients de l'important impacte que això comporta per a tothom", han lamentat.

En un missatge a 'X' de les 9.26 hores recollit per Europa Press, Agbar ha assenyalat que la incidència és "per causes alienes a la companyia" i que el subministrament d'aigua al municipi es preveu que sigui intermitent i que l'aigua subministrada contingui un nivell elevat de clorurs.

La companyia treballa de manera coordinada amb el consistori i el Consorci d'Aigües de la Costa Brava per resoldre la incidència "al més aviat possible".