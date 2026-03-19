Una avaria en la senyalització a Sant Vicenç (Tarragona) interromp les línies sud de Rodalies

TARRAGONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Una avaria en la senyalització de Rodalies a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) interromp aquest dijous cap a les 11.00 la circulació de trens de les línies R2 Sud i l'R4, a més dels Regionals cap a Tarragona (R14, R15, R16, R17 i R13), informa Rodalies en un comunicat.
Per això, els trens de l'R2 Sud roten a Cunit i els de l'R4 al Vendrell.
D'altra banda, quant a les línies R14, R15, R16 i R17 els trens comencen i acaben el recorregut a Torredembarra i s'ofereix un servei alternatiu per carretera des d'aquest punt fins a l'estació de Sant Vicenç, a més de fins al Prat de Llobregat (Barcelona) de manera directa.
Respecte a l'R13, el servei finalitza a Roda de Berà (Tarragona) i les alternatives són les mateixes que en els regionals sud.
Els tècnics estan treballant per solucionar la incidència com més aviat millor.