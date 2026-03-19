Una avaria en la senyalització a Sant Vicenç (Tarragona) afecta l'R2 Sud i l'R4 de Rodalies

TARRAGONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Una avaria en la senyalització de Rodalies a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) interromp aquest dijous cap a les 11 la circulació de trens de les línies R2 Sud i l'R4, informa Adif en un comunicat a X recollit per Europa Press.
Per això, els trens de l'R2 Sud roten a Cunit i els de l'R4 al Vendrell, i els regionals ho fan a Torredembarra (Tarragona), assenyalen fonts de Rodalies a Europa Press.
Els tècnics ja treballen per solucionar la incidència com més aviat millor.