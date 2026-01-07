Una avaria interromp la circulació de l'R4 entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig (Barcelona)

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
Una avaria de senyalització a l'estació de Montcada Bifurcació (Barcelona) interromp la circulació dels trens de la línia R4 de Rodalies entre aquesta estació i Fabra i Puig (Barcelona) des d'aquest dimecres a les 6.45 hores.
Per garantir una mobilitat mínima en aquesta línia, l'oferta és de dos trens per hora i sentit i es fa desviament pel túnel de Passeig de Gràcia, on les estacions de Montcada Bifurcació, Clot, Passeig de Gràcia i Sants (Barcelona) recuperen el seu recorregut habitual, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
Els viatgers de les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera Meridiana, Fabra i Puig i Torrebaró (Barcelona) han estat encaminats a agafar el Metro de Barcelona.
Els trens poden romandre detinguts i augmentar el seu temps de recorregut.
Han afegit que tècnics d'Adif treballen en la resolució de l'avaria.