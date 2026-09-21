Una avaria a la catenària obliga a evacuar 300 passatgers d'un tren d'alta velocitat a Girona

GIRONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Un tren d'alta velocitat s'ha quedat aturat aquest dilluns al matí en un túnel a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema (Girona) i els passatgers, uns 300, seran traslladats a un altre comboi que ha estat mobilitzat des de Figueres (Girona), han informat fonts de Renfe a Europa Press.
La incidència s'ha produït cap a les 12 hores del matí i afecta un tren amb sortida des de Marsella a les 8.04 hores i que tenia l'arribada prevista a Madrid a les 16.18 hores.
Protecció Civil ha activat en fase d'alerta preventiva el pla Ferrocat per fer un seguiment d'aquest incident, segons ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.