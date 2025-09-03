'Sirat', 'Romería' i 'Sorda', candidates a representar a Espanya en la propera eidción dels Oscar

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
'Sirat', d'Óliver Laxe, 'Romería', de Carla Simón i 'Sorda', d'Eva Llibertat, han estat les tres pel·lícules seleccionades per optar a representar a Espanya en la propera edició dels Oscar, la número 98, en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional.
El proper 17 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà a Espanya en els premis de l'Acadèmia d'Hollywood.
L'actriu Emma Suárez (guanyadora fins a en dues ocasions del Goya a Millor Actriu protagonista per 'El gos de l'hortolà' i 'Julieta') i l'actor Juan Diego Botto (nominat en diverses ocasions), membres tant de l'Acadèmia espanyola com de la d'Hollywood, han estat els encarregats d'anunciar les tres pel·lícules preseleccionades, acompanyats pel president de l'Acadèmia Fernando Méndez-Leite i la notària Eva Fernández Medina.
