Puente preveu que demà pugui restablir-se la circulació de trens d'Alta Velocitat entre Atocha i Chamartín

LUGO 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, preveu que demà pugui restablir-se el servei ferroviari habitual d'Alta Velocitat entre les estacions d'Atocha i Chamartín, després del descarrilament d'un tren sense passatgers aquest dissabte.

"Avui estan treballant per alliberar una de les dues vies del túnel i és possible que demà tinguem una operativa normal", ha assenyalat el ministre als mitjans de comunicació, després de participar a Lugo al Día do Veciño.

Puente ha afirmat que tot sembla indicar que la retirada del tren descarrilat "es pot resoldre abans del previst" i afegeix que s'ha d'investigar les causes de l'accident perquè "per descomptat que no és gens normal".

"És alguna cosa veritablement greu que un tren que va remolcant-se a tallers es desprengui com sembla que es va desprendre del tren que el remolcava i acabi contra una paret d'un túnel", ha emfatitzat.

((Hi haurà ampliació))