Av.- Protecció Civil enviarà aquest dissabte un ÉS-Alert davant d'un possible "minihuracà mediterrani"

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil enviarà aquest dissabte a la tarda un ÉS-Alert als mòbils a les comarques del litoral i prelitoral català --a excepció de les Terres de l'Ebre--, a més de totes les comarques de Girona i el Moianès (Barcelona), davant de la possibilitat d'un "minihuracà mediterrani", que podria deixar 200 litres per metre quadrat en 6 hores en alguns punts.
La sotsdirectora general de coordinació i gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat aquest dissabte en roda de premsa restringir "les activitats que impliquin mobilitat" des de les 20.00 d'aquest dissabte fins a aquest diumenge a les 14.00 en una compareixença junt amb la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca i el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
El pla Inuncat està activat en fase d'emergència i el Meteocat ha activat una alerta per intensitat i acumulació de pluja amb perill molt alt, amb la previsió que el temporal aconsegueixi el seu màxim durant la nit d'aquest dissabte i la matinada del diumenge i comenci a remetre a partir de la tarda del diumenge.
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