El Govern aixecarà les restriccions per pluja a les 14 hores, excepte en l'Empordà (Girona)

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern aixecarà les restriccions per l'episodi de fortes pluges a Catalunya a partir de les 14 hores d'aquest diumenge, encara que es mantindran actives en l'Alt i Baix Empordà (Girona), on existeix un "risc hidrològic" per la crescuda dels rius Ridaura i Daró, per la qual cosa es mantindran restriccions fins a les 21 hores.
Ho ha dit aquest diumenge en roda de premsa, després de presidir la reunió de seguiment del pla Inuncat a la sala Cecat, on ha explicat que la part més important d'aquest episodi "ja està sortint de Catalunya", encara que ha insistit a cridar a la prudència i ha remarcat que aquest és un dia per quedar-se a casa i permetre el treball dels serveis d'emergències.
El president ha lamentat la mort d'una persona en Montornès (Barcelona), que ha quedat atrapada en un aparcament, i una altra a Tordera (Barcelona), a causa de l'esfondrament d'un mur.
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