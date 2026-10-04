BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informat que el Govern aixecarà aquest diumenge les restriccions de mobilitat pel temporal de pluges a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Moianès, Osona (Barcelona), Ripollès (Girona), Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès (Tarragona), encara que ha demanat "màxima precaució" i un últim esforç a la ciutadania.
Ho ha dit en roda de premsa aquest diumenge junt amb la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca; el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà i el cap d'intervenció de Bombers, Oriol Corbella.
Parlon ha assegurat que la predicció de pluges intenses s'ha complert amb dades "històriques" que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en ciutats com Barcelona, Granollers, Mataró i Cabrils (Barcelona), entre altres, amb més d'1.300 serveis per part dels Bombers.
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