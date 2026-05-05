Publicat 05/05/2026 22:29

AV.- Espanya acorda amb l'OMS que el creuer amb hantavirus faci escala a Canàries

MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -

Espanya ha acceptat, després de la petició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea, que el creuer 'MV Hondius', afectat per un brot d'hantavirus, faci escala a Canàries per gestionar l'atenció sanitària de passatgers i tripulació sota un estricte protocol internacional.

"El port en concret encara no ha estat definit", assenyalen fonts de Sanitat. El Govern donarà a conèixer els detalls d'aquest protocol tan aviat com siguin definits per l'OMS i l'ECDC.

