El 78908, primer premi de la loteria del Nen 2025, venut íntegre a una administració de Lleó

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El número 78908 ha estat la grossa del sorteig extraordinari del Nen 2025. Està dotat amb 2.000.000 euros per sèrie i 200.000 euros al dècim premiat i s'ha venut íntegrament a Lleó. El segon i el tercer han estat molt repartits arreu d'Espanya.

En concret, la grossa s'ha venut íntegrament a l'administració 19 de Lleó, situada al centre comercial d'El Corte Inglés. L'administració es troba a l'interior del centre comercial, al costat de l'entrada situada a la cantonada dels carrers Fray Luis de León i Velázquez.

Per la seva banda, el segon premi, el número 06766, dotat amb 750.000 euros per sèrie i 75.000 per dècim, ha caigut a Almuñecar (Granada); a Erandio (Biscaia); a Almeria; a Navia, Infiesto i Gijón (Astúries); a Villa de Do Fadrique (Toledo); a Sorbas (Almeria); a Manzanares El Real i Getafe (Comunitat de Madrid); a Rota (Cadis); Bailén (Jaén); Badajoz (Extremadura) i Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), entre d'altres.

El tercer, el número 66777, dotat amb 250.000 euros per sèrie i 25.000 per dècim, ha premiat Almeria, San Isidro de Níjar i Carboneras (Almeria); Palència i Sant Andrés del Rabanedo (Castella i Lleó); Saragossa (Aragó); Las Palmas de Gran Canària; Brunete (Comunitat de Madrid); València i Silla (València); Avilés i Lugonés (Astúries); Palma del Río (Córdona); Arahal (Sevilla); Vigo i Pontevedra (Galícia); Úbeda (Jaén); Benidorm (Alacant), entre d'altres.

EXTRACCIONS ESPECIALS I REINTEGRAMENTS

El sorteig també ha repartit premis per a dues extraccions de quatre xifres, 14 extraccions de tres i cinc extraccions de dues. Les extraccions de quatre xifres, premiades amb 3.500 euros, han estat 4.276 i 1.454.

Per la seva banda, les extraccions de tres xifres, premiades amb 1.000 euros, han estat 798, 824, 794, 981, 307, 548, 660, 366, 040, 756, 899, 184, 404 i 306. A més, les extraccions de dues xifres, premiades amb 400 euros, han estat per als números 31, 26, 89, 68 i 11.

Finalment, els reintegraments, premiats amb 20 euros, han estat el 8, el 5 i el 0.