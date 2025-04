Autors i lectors es tornen a trobar en les signatures de llibres durant la diada a Barcelona

Cercas creu que la jornada és un "petit miracle" i Bosch assegura que és un dia amb màgia

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

Autors i lectors han tornat a omplir els carrers i s'han retrobat en la diada de Sant Jordi a Barcelona, amb una gran participació ciutadana de totes les edats i un temps assolellat que ha convidat a passejar pels carrers del centre de la capital catalana.

En les signatures de llibres hi han participat autors com Javier Cercas, Alicia Kellen, Xavier Bosch, Sílvia Bosch, Irene Solà, Ildefonso Falcones, Toni Cruanyes, Fernando Aramburu, Enrique Vila-Matas, Sergi Pàmies, Inma Rubiales, Paloma Sánchez-Garnica i Sara Mesa, entre molts d'altres.

Javier Cercas, autor d''El loco de Dios en el fin del mundo', un dels presents a les travesses del llibre més venut, ha assegurat que Sant Jordi "és formidable, és un petit miracle".

Un altre dels favorits a figurar entre els més venuts com Xavier Bosch ha afirmat que per a ell cada Sant Jordi té màgia i cada vegada que un lector demana que li signi una història a la qual ha dedicat dos anys és "realment emocionant".

Alice Kellen, una de les autores que ha tingut llargues cues per signar, ha assegurat que és un dia "que buida una mica perquè és devastador", i ha considerat important potenciar la lectura des de l'escola.

"BENEÏDA BOGERIA"

L'escriptora María Dueñas ha destacat que la festa és "una beneïda bogeria" i ha elogiat la proximitat dels lectors que l'han estat esperant des del matí a la parada.

El músic Manolo García ha explicat que per a ell Sant Jordi és una "explosió de cultura i d'alegria", que amara la gent i els dona vida, i suposa un acostament espiritual a les persones.

L'escriptor Blue Jeans ha afirmat que els lectors són "la part més important" d'una història, per la qual cosa tenir una estona per xerrar amb ells i conèixer-los, i veure gent que fa cua o que demana dies de festa per conèixer-lo, el fer sentir molt afortunat i un privilegiat.

L'escriptora Irene Solà ha assegurat que aquesta edició de Sant Jordi està sent un dia "especial, divertit i intens", i l'autora Sílvia Soler ha expressat el seu agraïment a tota la gent que s'ha acostat malgrat la calor i ha qualificat la diada com fantàstica.

TRENCAR LA QUARTA PARET

L'escriptor Juan Gómez-Jurado s'ha mostrat il·lusionada de signar en el seu "19è Sant Jordi seguit", ha explicat que aquesta vegada l'acompanya el seu fill, i ha afirmat que és una festivitat difícil d'explicar si no es viu.

Per la seva banda, Javier Sierra ha destacat que Sant Jordi "és el dia que trenca aquesta quarta paret entre escriptors i lectors", en el qual es poden fer confidències mútuament, i el defineix com el més màgic de l'any.

El periodista Toni Cruanyes ha dit que li fa molta il·lusió participar aquest Sant Jordi amb el llibre 'La dona del segle', i que el veu com una oportunitat per poder contactar amb els lectors: "M'han portat unes anxoves i un quadre".

L'escriptora i guanyadora de l'últim Premi Planeta, Paloma Sánchez-Garnica, ha definit la diada com un dia "de màgia però de caos".

UNA SETMANA SANTA "SENSE PASSOS"

L'escriptor i dibuixant Nazario ha elogiat la celebració de Sant Jordi i diu que és bonic veure la gent comprant llibres i roses, tot i que remarca que hi ha molta gent: "És una mena de Setmana Santa de Sevilla però sense passos".

En aquest mateix sentit, l'escriptor Sergi Pàmies ha destacat com de meravellosa és la diada de Sant Jordi tot i que ha fet un advertiment: "Massificant-ho tot crec que ho posem en perill".

DEBUTANTS

L'escriptor francès Pierre Lemaitre ha assegurat en la seva primera participació en la diada que "no hi ha un equivalent" a aquesta jornada, i ha considerat que és un esdeveniment excepcional.

Entre els debutants, la italiana Francesca Giannone ha assegurat que la festivitat "supera les expectatives" i ha desitjat que tota ciutat tingui un Sant Jordi propi.

La periodista i escriptora Silvia Intxaurrondo ha assegurat haver trobat una "Barcelona màgica" en la seva primera diada de Sant Jordi a la capital catalana, durant la signatura del llibre 'Solas en el silencio'.

No es tracta d'un debut, però la il·lustradora Paula Bonet ha assegurat que està "entusiasmada i amb les mans plenes de tinta" després de 4 anys sense participar en les signatures de llibres de Sant Jordi.

El president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, ha assegurat que les previsions per a aquesta diada són "molt bones", a causa de la climatologia i el moviment que ja es va produir dimarts a les llibreries.