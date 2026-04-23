Autors i lectors es tornen a reunir a Barcelona en el "somni" de Sant Jordi

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Autors i lectors s'han tornat a reunir en el "somni" de Sant Jordi, com ho ha definit la pregonera Ali Smith, en les signatures de llibres que des de primera hora han omplert les llibreries i carrers de Barcelona, amb llargues cues davant escriptors com Regina Rodríguez Sirvent, Pedro Almodóvar, David Uclés i Eduardo Mendoza.
En una jornada en la qual des de primera hora els carrers barcelonins s'han omplert de llibres i roses, amb bon temps i una brisa lleugera, tot i que amb un excés de pol·len que també ha estat comentat per escriptors i lectors.
Barcelona ha viscut en aquesta diada de Sant Jordi, davant l'absència de la Rambla, el debut del Portal de l'Àngel, la plaça Nova i la plaça de la Catedral, en un dia que amb el pas de les hores anava acollint un nombre més gran de lectors.
AUTORS INTERNACIONALS
La premi Nobel Han Kang, un dels grans noms internacionals d'aquesta edició de Sant Jordi, ha signat a 100 lectors en una única parada.
L'escocesa Ali Smith ha assegurat que Sant Jordi, amb els carrers plens de gent comprant i regalant llibres i flors, és per ella com un somni, i que no descarta que encara estigui dormint: "El meu cor està ple", ha assegurat.
Una altra de les autores internacionals que han assistit enguany a Sant Jordi ha estat Amélie Nothomb, qui ha expressat la il·lusió i l'honor que li produeix ser a Barcelona per celebrar la diada: "Cal exportar Sant Jordi, que arribi a tothom. Visca Sant Jordi!".
El suís Joël Dicker ha assegurat que li agradaria que hi hagués més moments com Sant Jordi en altres ciutats del món, "dedicats als llibres, en els quals la gent s'ajunta i ofereix quelcom valuós".
La islandesa Audur Ava Ólafsdóttir ha agraït l'afecte dels lectors de Catalunya, l'humor dels quals ha equiparat al del seu país: "He descobert que islandesos i catalans compartim sentit de l'humor i moltes altres coses".
L'escriptor nord-americà J.D. Barker s'ha sorprès durant la seva primera diada de Sant Jordi a Barcelona, on ha signat el seu nou llibre 'El pacto': "És fantàstic veure tants amants de llibres en un mateix lloc. Tant de bo hi hagués més esdeveniments com aquest al món".
Javier Cercas ha defensat que Sant Jordi és com un petit miracle, ja que no existeix res semblant enlloc del món, tot i que s'intenti replicar: "És una festa genuïnament popular".
EDUARDO MENDOZA
Eduardo Mendoza, un dels protagonistes de les jornades prèvies de Sant Jordi, ha aplegat grans cues de lectors que volien la seva dedicatòria.
Una de les primeres a arribar a les signatures ha explicat que ha sentit alguna cosa sobre les declaracions de l'escriptor barceloní sobre Sant Jordi: "Tampoc cal exagerar les coses. Cal respectar una mica les opinions".
Una de les favorites per encapçalar els rànquings és Regina Rodríguez Sirvent, que ha dit que tot allò relacionat amb els rànquings "impacta i fa il·lusió", però que no hi pensa perquè el que compta és compartir la història amb els lectors, que veu com un regal absolut.
La periodista i escriptora Sonsoles Ónega s'ha mostrat emocionada durant la signatura de la seva nova novel·la a Barcelona, i ha expressat que "reconèixer l'emoció que provoquen els llibres en la gent és màgic".
L'escriptor català Pol Guasch s'ha mostrat molt content i ha reconegut que tenia moltes ganes que arribés aquest dia: "Porto una setmana mirant que no plogui".
CINEASTES
El director de cinema Pedro Almodóvar ha expressat que li feia il·lusió tornar a participar en la diada de Sant Jordi: "M'encanta veure la ciutat bolcada amb les roses i els llibres".
El realitzador Juan Antonio Bayona ha assegurat que la seva biografia 'J. A. Bayona: el nen que volia volar' és un llibre que "va directament a inspirar els nens".
ESCRIPTORS DEBUTANTS
L'escriptora basca Eider Rodríguez, que debuta aquest Sant Jordi, ha assegurat que "una festa al voltant del llibre sempre és motiu d'esperança, sobretot en un món tan boig com en el qual ens trobem".
Una altra debutant és l'escriptora canària Lana Corujo, que ha reconegut haver-se trobat una ciutat tal com l'hi havien descrit: "És super bonic. Em sembla un regal".
El guionista i ara escriptor Gil Pratsobrerroca, fenomen de vendes amb 'El joc del silenci' s'ha mostrat sorprès en la seva primera Diada de Sant Jordi com a autor: "Jo sempre venia a Barcelona des de Vic (Barcelona) a passar el dia, però estar a l'altre costat és intens".
Per la seva banda, Aida Sunyol ha dit estar molt emocionada per formar part d'aquesta festivitat com a autora i per poder conèixer a molts companys i lectors: "És una festa, és quan realment Barcelona brilla".
L'escriptora Lucía Solla ha celebrat el seu primer Sant Jordi a Barcelona com a escriptora i també com a lectora, i ha explicat que s'ha trobat majoritàriament amb dones lectores que se senten "molt identificades" amb la seva novel·la.
Un autor de llarga trajectòria però que no s'ha prodigat en els Sant Jordi, ha estat Albert Sánchez Piñol, que enguany ha signat: "Les tradicions són per trencar-les".
AL·LERGÒGENS
A més dels llibres i les roses, el pol·len està sent un dels protagonistes de la diada de Sant Jordi i que no està passant inadvertit entre els autors i els ciutadans.
L'escriptora Carlota Gurt ha celebrat el bon dia i la gran quantitat de persones que hi ha als carrers per Sant Jordi, però ha lamentat que els plataners deixin anar tants al·lergògens: "Tenim tots molta picor als ulls i a la gola", ha dit.