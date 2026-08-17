Autoritats, víctimes i famílies recorden els atemptats del 17A amb una defensa de "la vida i la convivència'

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull; la consellera d'Interior de la Generalitat Núria Parlon, víctimes i familiars s'han congregat aquest dilluns en la plaça Sant Jaume amb motiu del 9º aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) del 17 d'agost de 2017 que va deixar 16 morts, i han recordat la importància de "la vida, la convivència i el respecte".
A l'acte, que aquest any no s'ha pogut celebrar en les Rambles perquè està en obres, s'ha expressat el suport a les víctimes i els seus familiars, en "un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva", ha dit la conductora de l'acte, la poetisa Fatima Saheb, i l'actriu Marta Bayarri ha llegit el poema de Miquel Martí i Pol 'Parlem de tu'.
Posteriorment, Jofre Bardagí i Ana Fernández han interpretat 'Compta amb mi', del grup musical 'Txarango' i s'ha guardat un minut de silenci en record de totes les víctimes, en homenatge a les famílies i a les persones que "conviuen amb el seu record", que s'ha trencat amb un aplaudiment.
"La memòria no és només recordar el que va passar, sinó decidir com cuidar-nos, acompanyar-nos i seguir caminant junts", ha dit Saheb, que ha manifestat que la memòria ha de seguir recordant-nos "la importància de la vida, la convivència i el respecte".
ASSISTENTS
També han estat presents el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com representants dels cossos i forces de seguretat i emergències, com el comissari cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, i el cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, entre altres.
A l'homenatge també han assistit el tercer tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle; la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet; el president del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera; el president de Junts en l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; el president del grup de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret; el secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández; el diputat de Vox en el Parlament Joan Garriga, i l'ex-presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.
Alguns dels assistents a aquest acte d'homenatge portaven banderes estelades i pancartes en les quals es podia llegir 'Estat assassí', 'N'hi ha prou de botxins' i 'Estat espanyol còmplice'.