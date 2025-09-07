Un autocar amb uns 60 passatgers bolca a la C-32 a Santa Susanna (Barcelona)

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Un autocar amb uns 60 passatgers ha bolcat aquest diumenge cap a les 12.20 en el quilòmetre 127,7 de la carretera C-32, a l'altura de Santa Susanna (Barcelona).
Bombers de la Generalitat ha fet una primera atenció als passatgers i ha revisat el vehicle i els voltants per si hi ha més persones afectades, ha informat en una anotació a X recollida per Europa Press.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat via X que després de l'accident ha quedat només un carril obert en sentit sud/Barcelona.