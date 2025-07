Àustria.- L'austríac Felix Baumgartner mor amb 56 anys a causa d'un accident de parapent a Itàlia

MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El paracaigudista austríac Felix Baumgartner, que a la tardor de 2012 va trencar la barrera del so gràcies a un salt des de l'estratosfera a 38.964 metres d'altura, ha mort aquest dijous amb 56 anys a causa d'un accident de parapent en la piscina d'un hotel en Porto Sant'Elpidio (Itàlia).

Segons va constatar 'Sky Sport Austria' mitjançant l'Austria Presse Agentur (APA) citant al cos de bombers que va acudir al lloc, "Baumgartner va perdre el control d'un parapent motoritzat a causa d'una sobtada indisposició i es va estavellar en la piscina d'un hotel". "Va morir en l'acte, segons van informar els equips de rescat", va afegir 'Sky Sport'.

Durant la seva caiguda, Baumgartner va atropellar una empleada de l'hotel, que va ser portada a un hospital amb lesions al coll provocades per un enderroc del vehicle desprès durant l'impacte. "Va rebre primers auxilis en el lloc i posteriorment va ser traslladada. Baumgartner havia desenganxat d'una zona de parapent. La seva parella de molts anys, que es trobava a la zona amb l'esportista extrem, va ser informada de la defunció del seu espòs", va aclarir la informació de 'Sky Sport'.

En el moment de l'accident, hi havia moltes persones prop de la piscina, inclosos nens. Segons els equips de rescat, la tragèdia podria haver estat molt més greu. El parapent de Baumgartner es va estavellar contra una estructura de fusta al costat de la piscina. Els 'carabinieri', els bombers i la Creu Roja de Porto Sant'Elpidio van acudir immediatament al lloc.

La zona al voltant de la piscina va ser acordonada. "El complex vacacional Le Mimose, on va ocórrer l'accident, es troba a dos quilòmetres del centre de Porto Sant'Elpidio i té una superfície de 30.000 metres quadrats", va subratllar 'Sky Sport'. A més, 'Corriere della Sera' va precisar que la tragèdia havia succeït "al voltant de les 16.00" (hora local).

El 14 d'octubre de 2012, amb 43 anys, Baumgartner també va aconseguir el rècord de vol amb globus tripulat a major altura, havent superat el seu aparell els 37 quilòmetres. Com a part d'una campanya denominada Red Bull Stratos, l'esportista austríac va ascendir dins d'una càpsula amarrada a un enorme globus d'heli i el grossor del qual no superava els 0,002 centímetres --deu vegades més fi que les bosses de plàstic convencionals--.

Amb la seva maniobra sobre l'estat de Nou Mèxic (EUA), aquesta ruptura de la barrera del so i la plusmarca del vol amb globus tripulat no van ser les úniques fites per Baumgartner. La seva ascensió a l'estratosfera va durar més de 2 hores i mitja i el seu descens es va constatar en 4:19 minuts.

Saltant amb el cap per davant per evitar pèrdues de coneixement o en el pitjor cas una hemorràgia cerebral, Baumgartner va superar llavors la marca de Joe Kittinger, un nord-americà --mort el 2022 amb 94 anys-- que en 1960 es va llançar al buit des de 31.333 metres quan pertanyia a les Forces Aèries dels Estats Units.

Respecte a Baumgartner, al març de 2013 va rebre en els Premis Laureus una condecoració com a Millor Esportista Extrem Internacional i un any més tard va publicar el llibre 'La meva vida en caiguda lliure', editat per a Espanya per Planeta, on es narra la cara oculta del salt des de l'estratosfera.