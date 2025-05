Àustria guanya Eurovisió 2025 i Espanya queda 24a amb Melody i 'Esa diva'

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

Àustria ha guanyat la 69a edició del Festival d'Eurovisió amb la seva cançó 'Wasted Love', interpretada per Johannes Pietsch, més conegut artísticament com a JJ. Àustria és el guanyador amb menys punts des que es va inaugurar el sistema de votació anual en obtenir 428 punts.

El tema interpretat per JJ, 'Wasted Love', és una peça òpera-pop que no ha deixat indiferent ni el jurat ni el televot. Àustria ha estat la candidatura més votada per part dels jurats professionals a Eurovisió 2025, i ha obtingut un total de 258 punts. A més, ha aconseguit imposar-se gràcies al televot, amb el qual ha consolidat la seva victòria en el certamen.

La candidatura austríaca ha comptat amb l'escenògraf Sergio Jaén i el coreògraf Borja Rueda, tots dos amb experiència prèvia en la cita de Madrid d'Eurovisió Junior 2024, que han creat un xou en blanc i negre.

Israel ha quedat en segona posició, amb 357 punts, i Estònia, en tercer lloc, amb 356 punts. Per darrere s'han situat Suècia, Itàlia, Grècia, França, Albània, Ucraïna i Suïssa, l'amfitriona del 2025.

Per la seva banda, la candidatura d'Espanya ha quedat en 24a posició dels 26 països de la final, representada per Melody i la seva cançó 'Esa diva'.

Espanya ha rebut 37 punts. Dels jurats professionals, Espanya ha rebut deu punts procedents d'Albània, cinc d'Azerbaidjan, cinc de França, cinc més de Malta i dos punts de Suècia. A més, ha rebut deu punts del públic, del televot.

RTVE ha iniciat la retransmissió d'Eurovisió 2025 amb el missatge "Davant dels drets humans, el silenci no és una opció" després que l'organització del certamen l'hagi advertit de possibles sancions si els locutors tornaven a fer comentaris que consideren "polítics" sobre les víctimes que està provocant l'ofensiva israeliana a Gaza.

Posteriorment, els Consells d'Informatius de RTVE han expressat "preocupació davant de l'amenaça" de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), que ha advertit amb sancionar econòmicament a RTVE si es torna a esmentar el conflicte a Gaza durant l'emissió de la final d'Eurovisió que s'ha celebrat aquest dissabte a la nit.

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha defensat el missatge emès per RTVE a favor de Palestina. "Amén", ha publicat Puente a X, juntament amb el vídeo en què surt el text "Davant dels drets humans, el silenci no és una opció. Pau i justícia per a Palestina" a dalt, en castellà, i a baix, en anglès.