Augmenten gairebé un 2% les trucades al 112 des de la vegueria de Tarragona el 2024

TARRAGONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 va rebre 181.039 trucades de la vegueria de Tarragona durant l'any passat, gairebé un 2% més (1,90%) que el 2023, quan en van rebre 177.670.

En un comunicat aquest divendres, detallen que el 2020 van rebre 155.150 trucades de les comarques de Tarragona, de manera que els darrers anys les trucades han augmentat un 16,7%.

Sobre el total de trucades rebudes des de Catalunya, les trucades de la vegueria de Tarragona representen un 7,7% del total.

Un 33% de les trucades van ser per motius de seguretat; un 32% per demanar ajuda d'assistència sanitària; 15% per incidents de trànsit; un 6% per incendis, i un 5% per motius de civisme.

Entre els episodis que van generar més trucades durant el 2024 destaquen la revetlla de Sant Joan; forts vents el 7 de desembre, i durant la dana, el 4 de novembre.