Augmenten els acampats a la plaça de Catalunya de Barcelona per l'habitatge

LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Augmenten a unes 120 les tendes en l'acampada pel dret a l'habitatge que s'està realitzant des d'aquest dimarts a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Sobre les 22 hores d'aquest dijous hi ha unes 200 persones reunides comentant diferents qüestions en relació a l'habitatge i compartint experiències.
Aquest mateix dijous, de 20 a 21 hores, unes 800 persones segons la Guàrdia Urbana s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume en una 'cassolada' per exigir la convalidació dels decrets llei sobre habitatge, aprovats aquesta setmana pel Consell de Ministres, i en acabar l'acció molts participants s'han dirigit a la plaça de Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada.