Augmenten a deu les víctimes mortals confirmades en l'incendi de València

Les víctimes mortals confirmades en l'incendi de dos edificis al barri valencià del Campanar s'eleva a deu, segons ha informat la delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

De la llista de persones que figuraven com a desaparegudes, aquest matí se n'ha pogut localitzar quatre amb vida --s'ha contactat amb elles--, mentre que s'han confirmat deu defuncions.

La titular del jutjat d'instrucció 10 de València ha obert aquest divendres diligencies prèvies per investigar les causes i circumstàncies de l'incendi i ha decretat el secret de les actuacions per "protegir les perquisicions policials i la intimitat de les víctimes i els seus familiars".