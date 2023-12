Augmenten un 4,37% les vendes per al sorteig de Nadal fins a arribar als 3.318 milions

MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El Sorteig Extraordinari de Nadal ha facturat en l'edició de l'any 2023 un total 3.318.931.500 euros, la qual cosa representa un 4,37 per cent més que en la del 2021, segons les dades provisionals de Loteria i Apostes de l'Estat (LAE).

Les vendes han crescut a totes les províncies, tot i que el creixement ha estat superior a Girona (10,27%), Almeria (7,91%), la Corunya (7,79%), Terol (7,18%) i Lugo (7,16%)

La despesa mitjana per habitant en la rifa ha estat de 69,97 euros, amb Castella i Lleó al capdavant en superar els 111 euros per habitant, seguida d'Astúries amb 106 i La Rioja amb 102. Al contrari, les Balears han estat la comunitat on menys s'ha gastat (42,98 euros de mitjana), juntament amb Melilla (17,05 euros) i Ceuta (19 euros).