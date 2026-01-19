Augmenten a 40 els morts en l'accident de trens a Adamuz (Còrdova)

Joaquin Corchero - Europa Press
CÒRDOVA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El nombre de morts en el descarrilament de trens a Adamuz ha arribat aquest dilluns a les 18.45 hores a les 40 persones, amb un total de 122 ateses pel sinistre, amb 117 adults i cinc nens. A hores d'ara, hi ha 41 ingressats --37 adults i quatre nens--.
La Junta d'Andalusia ha habilitat un punt d'informació al Centro Cívico Poniente Sur, al costat de la plaça de braus de Còrdova. S'ha noliejat un autobús per als familiars d'afectats des del Centro de Mayores d'Adamuz, i allà hi ha efectius de la Creu Roja, els serveis sanitaris del 061, l'Agència d'Emergències d'Andalusia (EMA) i psicòlegs del Col·legi Oficial de Psicologia d'Andalusia Occidental (Giped).
La Junta també manté els punts d'atenció per a familiars a l'estació de Huelva i se n'afegeix un altre a l'estació María Zambrano de Màlaga, amb personal de Protecció Civil, la Creu Roja, psicòlegs i treballadors socials. També es manté punt d'informació a l'estació d'Atocha a Madrid.
D'altra banda, s'ha facilitat un telèfon d'informació sobre els hospitalitzats per als residents de fora d'Andalusia, el 953001149. Les persones que es trobin a Andalusia i necessitin aquest tipus d'informació han de trucar al 061.