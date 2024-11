Augmenten a 215 els morts per la DANA a València

Les desaparicions actives baixen a 17, sis menys que les registrades fins a ahir

VALÈNCIA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La xifra total de víctimes mortals registrada a causa de la DANA i les inundacions posteriors que van afectar a la província de València ha augmentat fins als 215 morts.

A totes aquestes persones se'ls ha practicat ja l'autòpsia i totes elles estan també plenament identificades, quan es compleixen dues setmanes des que va produir aquesta catàstrofe, el 29 d'octubre de 2024.

Així es recull en el balanç estadístic amb l'acumulat històric des de l'inici de l'episodi que elabora el Centre d'Integració de Dades (CID) i que s'ha tancat a les 20 hores d'aquest dimarts, 12 de novembre, segons ha indicat aquest organisme en un comunicat.

De les 215 identificacions, 167 s'han produït mitjançant l'anàlisi d'empremtes dactilars i 45 per ADN, mentre que tres casos es corresponen amb identificació hospitalària en vida.

Per la seva banda, les oficines 'ante mortem', habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb els mèdics forenses, comptabilitzen actualment 17 expedients actius per denúncies de desaparició, sis menys que els registrats fins a ahir dilluns, a les 20 hores.

Tots dos paràmetres, el de desaparicions actives i el nombre total de víctimes mortals, són diferents, per la qual cosa "no han de ser sumats en cap cas".

Els expedients de persones desaparegudes que estan actius corresponen exclusivament a denúncies on els familiars han aportat diferents dades i facilitat mostres biològiques en les oficines policials que permetran la identificació posterior.

D'aquesta manera, en comparació del balanç del dia anterior, aquest dimarts hi ha una nova víctima mortal comptabilitzada, una autòpsia més practicada, quatre noves identificacions de persones mortes i sis denúncies per desaparició actives menys. En aquests moments no existeixen cadàvers pendents d'identificar.

D'altra banda, el dipòsit de cadàvers habilitat a Fira València, al qual es deriven tots els cadàvers des de la Ciutat de la Justícia de València una vegada realitzada l'autòpsia, ha lliurat fins a les 20 hores d'aquest dimarts a les seves famílies les restes de 185 de les persones mortes identificades, 18 lliuraments més que les realitzades fins a ahir dilluns a la mateixa hora.