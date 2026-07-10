Augmenten a 12 els morts en l'incendi de Los Gallardos, amb 23 no localitzats

TURRE (ALMERIA), 10 (EUROPA PRESS)
El Govern andalús ha elevat a 12 el nombre de persones que han perdut la vida en l'incendi originat dijous a la tarda a Los Gallardos (Almeria) i pel qual també hi ha 23 persones no localitzades.
Així ho ha traslladat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, en unes declaracions als mitjans des del lloc de comandament avançat que s'ha instal·lat al parc de bombers de Turre (Almeria) per coordinar les tasques d'extinció i protecció derivades d'aquest incendi. Ha assenyalat que tot apunta que l'incendi trigarà "diversos dies" a ser controlat.
El president andalús ha explicat que el cos de l'últim mort comptabilitzat s'ha localitzat sota un altre cos. No ha confirmat si entre les víctimes hi ha menors d'edat. Ha apuntat que en aquest moment no n'hi ha constància perquè la identificació dels cossos està sent complicada, molts carbonitzats i irrecognoscibles, de manera que cal ser "prudents" i no fer "conjectures".
Ha assenyalat, visiblement afectat, que s'està "treballant a contrarellotge" i es faran les proves d'ADN als cadàvers per identificar-los.
Sobre les 23 persones que no han localitzat, ha assenyalat que no vol dir que estiguin mortes, "ni molt menys", ja que poden ser a altres zones, de manera que també cal ser prudents i esperar a tenir-ne informació.
L'incendi, segons ha exposat, es va originar al marge d'una carretera per un cable elèctric i es tracta d'un incendi "pràcticament urbà" que, com a conseqüència del vent, corre vessant amunt, cap al nord-est, i avança a gran velocitat, amb vents de 50 quilòmetres per hora.
Els residents havien estat avisats per la Guàrdia Civil, la policia local i l'alcalde perquè es confinessin o evacuessin, segons el president, qui ha apuntant que els morts havien volgut sortir de la zona per una via que no era la recomanada i van quedar atrapats pel foc.
Amb 3.200 hectàrees en aquest moment cremades, es tracta d'un "incendi molt complicat, que s'ha estès com la pólvora" i que afecta una oreografía del terreny amb espais molt escarpats, de difícil accés per als camions autobombes i la maquinària pesanda. De fet, segons ha afegit, l'UME treballa a la zona nord per fer un dic de contenció amb maquinària pesada, però l'àrea perquè és "terriblement escarpada i complicada".