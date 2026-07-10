Augmenten a 12 els morts en l'incendi de Los Gallardos, amb 23 no localitzats

TURRE (ALMERIA), 10 (EUROPA PRESS)
El Govern andalús ha elevat a 12 el nombre de persones que han perdut la vida en l'incendi originat dijous a la tarda a Los Gallardos (Almeria) i pel qual també hi ha 23 persones no localitzades.
Així ho ha traslladat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, en unes declaracions davant els mitjans des del lloc de comandament avançat que s'ha instal·lat al parc de bombers de Turre per coordinar les tasques d'extinció i protecció derivades de l'incendi.