Augmenta la polarització ideològica i la difusió de notícies falses a Facebook

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha constatat l'augment de la polarització ideològica i la difusió de notícies esbiaixades o falses a Facebook, informa el centre en un comunicat d'aquest dimarts.
Aquesta investigació, publicada a 'EPJ Data Science', ha analitzat més de 6 milions d'enllaços de notícies, de 1.231 dominis diferents dels Estats Units, compartits a través de Facebook entre els anys 2017 i 2020.
D'aquest període de 4 anys, s'han examinat notícies de fets com la pandèmia de la covid, les eleccions presidencials dels Estats Units del 2020 o les eleccions de mig mandat (2018) en les quals es vota tots els congressistes i un terç dels senadors.
L'estudi mostra com la tendència a l'alça de la polarització ideològica i de la disseminació de les informacions falses o esbiaixades coincideix en el temps amb canvis de la plataforma, que van suposar modificacions en la manera d'ordenar la informació que es mostra als usuaris.
Aquests canvis donaven més valor a determinats tipus d'interaccions en l'algorisme que determina aquest rànquing: el 2018, es va donar més valor a les comparticions i comentaris, en detriment dels 'm'agrades' i, el 2020, als comentaris en detriment de les comparticions.
Aquestes modificacions van coincidir amb variacions del comportament dels usuaris a l'hora de comprometre's més o menys amb els continguts de la xarxa: els investigadors descriuen aquest 'engagement' amb una forma d''U', ja que és més alt entre els usuaris dels extrems ideològics que entre els moderats.