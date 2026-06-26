Augmenta la dotació econòmica de 4 premis de la Nit de les Lletres Catalanes

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Quatre premis a obra inèdita de la Nit de les Lletres Catalanes han augmentat la dotació econòmica per als autors en la convocatòria del 2027, que tindrà lloc el primer trimestre de l'any, informa Òmnium aquest divendres en un comunicat.
El Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions, convocat per Òmnium i Empúries, passa de 6.000 a 9.000 euros; el Carles Riba de poesia, convocat per Proa, passa de 5.000 a 6.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, convocat per Elastic Books, de 6.000 a 8.000 euros, i el Folch i Torres de narrativa infantil, convocat per La Galera, de 4.000 a 6.000 euros.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha considerat que l'augment de la dotació dels premis és "un pas endavant molt important" per consolidar la Nit de les Lletres Catalanes, reconèixer la tasca dels autors i prestigiar els guardons de gèneres cabdals de la literatura catalana.