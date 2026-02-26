Aturat a la Llagosta (Barcelona) per fuita d'argó un tren que transporta mercaderies perilloses

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Un tren que transportava mercaderies perilloses, en concret argó líquid, s'ha aturat a la terminal de mercaderies de l'estació de la Llagosta (Barcelona) per una fuita en un dels vagons del comboi, l'avís del qual s'ha donat a les 7.12 hores d'aquest dijous.
Els Bombers de la Generalitat estan fent un control dels accessos a la zona i treballen amb 6 dotacions en la incidència, han assenyalat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
En un altre missatge a 'X', Protecció Civil ha posat en prelaerta el pla Transcat, el pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya.