Aterra a Torrejón d'Ardoz l'avió amb els 14 espanyols del creuer MV Hondius afectat per hantavirus

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
L'avió de l'Exèrcit de l'Aire que ha traslladat a Madrid als 14 passatgers espanyols del creuer MV Hondius ha aterrat sobre les 15.00 hores d'aquest diumenge a la base aèria de Torrejón d'Ardoz, ha informat el Ministeri de Defensa.
Els 14 ciutadans espanyols, 13 passatgers i 1 membre de la tripulació, seran traslladats a l'Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', on seran ingressats i faran quarantena.
Entre els espanyols repatriats es troben cinc persones de Catalunya, tres de Madrid, tres del Principat d'Astúries, així com una de Castella i Lleó, una altra de Galícia i una altra de la Comunitat Valenciana.
El desembarcament dels primers passatgers del creuer, fondejat des de les 06.30 hores d'avui al port de Granadilla (Tenerife), va començar sobre les 09.40 hora local (10.40 hora peninsular).
Els 14 passatgers espanyols, que van anar els primers a desembarcar, es van pujar a diversos autobusos de la UME, que van partir escortats per la Guàrdia Civil i la pròpia UME rumb a l'aeroport de Tenerife Sud en un trajecte aproximat de deu minuts.
L'operatiu es va iniciar després que els professionals de Sanitat Exterior confirmessin a primera hora que tant el passatge com la tripulació continuen asimptomàtics.
Així, els passatgers van ser desembarcats de forma escalonada utilitzant una mascareta FFP2 com a mesura preventiva addicional i amb els objectes personals mínims necessaris.
Al voltant de les 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) van arribar a la pista del recinte aeroportuari i després d'un període d'una mica més d'una hora i mitja en el qual els van posar equips protecció individual (EPI), es van pujar a l'avió, que va desenganxar poc minuts abans de les 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).