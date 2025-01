9 astronautes anàlogues estudiaran els efectes d'una missió a Mart en el cos de les dones

Les científiques d'Hypatia viuran del 2 al 15 de febrer a l'estació marciana de Utah (Estats Units)

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La missió Hypatia II, formada per 9 astronautes anàlogues espanyoles, estudiarà el cos de la dona en situacions de viatge espacial en la simulació d'una missió tripulada a Mart, a més d'implementar projectes de recerca espacial en diversos àmbits.

La tripulació, de diferents edats i disciplines, viurà en condicions d'aïllament a l'estació Mars Research Desert Station (MDRS) al desert de Utah (EUA) del 2 al 15 de febrer, segons ha explicat la comandant de la missió, Ariadna Farré, en una roda de premsa d'aquest dimarts.

Es tracta de la segona missió d'aquesta mena impulsada per Hypatia Mars, l'objectiu de la qual és visibilitzar la dona en l'àmbit de la ciència i crear referents femenins, que ja va llançar Hypatia I el 2023.

ESTUDI DE LA SALUT

Alguns dels factors que s'estudiaran són la nutrició, l'activitat física, els efectes en la massa muscular, els ritmes circadians del somni i altres variables biològiques relacionades amb l'estrès, com el ritme cardíac, la temperatura corporal i l'oxigen en sang.

També s'estudiarà la menstruació de les tripulants --mitjançant una copa menstrual espacial, AstroCup-- i el seu possible ús com a fertilitzant a l'espai, en col·laboració amb l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Actualment, només 1 de cada 10 astronautes són dones, la qual cosa provoca un biaix notable en les dades disponibles; Hypatia II aspira a "millorar" la comprensió dels efectes d'una missió espacial o un viatge interplanetari en el cos femení, en condicions d'aïllament i restriccions en alimentació, aigua i comunicacions.

PROJECTES ESPACIALS

Les tripulants instal·laran un triedre al desert de Utah perquè els satèl·lits es puguin posicionar amb precisió i mesurar l'elevació del terreny, amb el finançament de l'Agència Espacial Europea (ESA).

També s'assajaran solucions per millorar l'eficiència de les plaques solars, de les quals dependria una hipotètica colònia a Mart, mirant d'evitar l'acumulació de pols marciana a la seva superfície amb diverses cobertures.

Un altre dels objectius del projecte és optimitzar l'anàlisi de roques i altres mostres espacials que es retornen a la Terra, evitant fer una recol·lecta a cegues amb instruments in situ i prioritzant la qualitat a la quantitat.

La missió servirà per estudiar formes de millorar la sostenibilitat en aquestes missions, amb menys consum d'aigua o una millor gestió dels residus, mitjançant compostadores o roba que requereix menys rentades.

PARTICIPACIÓ I DIVULGACIÓ

Hypatia II ha obert un concurs perquè infants i joves dissenyin eines que els semblin útils a les astronautes, i el projecte guanyador s'imprimirà en 3D durant la missió i el farà servir la tripulació.

També dissenyaran un 'tour' virtual per divulgar la feina feta, que també es podrà seguir des del web i Instagram; a més a més, publicaran un conte infantil basat en la missió, il·lustrat per una de les tripulants i editat per Estrella Polar.