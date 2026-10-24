Assemblea Educativa de Catalunya aprova un nou cicle de vagues, la primera el 26 de novembre

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Educativa de Catalunya ha aprovat aquest dissabte un nou cicle de vagues, sent la primera el 26 de novembre (3 dies abans de les eleccions generals) i que s'estendrà durant el segon trimestre del curs i ha cridat a la vaga general de l'11 de novembre.
També han convocat una manifestació per al dia 21 de novembre després que l'assemblea hagi fet un debat "transversal" entre tot el col·lectiu educatiu (PAE, PAS, oci, 0-3, infantil, primària, secundària i postobligatòria i interins), informen en un comunicat aquest dissabte.
L'assemblea es queixa que el curs "continua igual" sense recursos per a la inclusió, la burocràcia, les ràtios altes, la precarietat laboral i d'infraestructures.
Han criticat que la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, celebri el seu "pacte d'estabilitat" per a l'educació catalana amb els grups parlamentaris, però no vulgui dialogar amb el col·lectiu educatiu i es negui a convocar al comitè de vaga.
EL GOVERN NO HA COMPLERT
Asseguren que, com des del Govern no s'ha avançat en cap de les seves reivindicacions, els seus objectius "encara continuen intactes, però molt més concrets, units i coordinats" amb tots els col·lectius.
Entre les seves demandes, destaquen l'augment dels recursos per a l'escola inclusiva, les plantilles, els salaris i les infraestructures; la baixada de les ràtios educatives i la burocràcia; una major democràcia des dels claustres i el reforç de recursos a les aules d'acolliment per "garantir" el sistema d'immersió.
"La nostra lluita continuarà, malgrat les falses declaracions del PSC en alguns mitjans de comunicació del divendres 23 d'octubre que van anunciar la desmobilització del col·lectiu, amb una interpretació distorsionada de l'última consulta plena de problemes tècnics que no ha arribat a la gran majoria del col·lectiu davant de la mala gestió dels correus de part del Departament", afirmen.