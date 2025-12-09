Un assaig de Vicent Partal explica com llegir cada mapa per llegir millor el món

'Entendre els mapes' raona la intenció dels grans models de mapes al llarg de la història
El periodista Vicent Partal acaba de publicar 'Entendre els mapes' (Vilaweb Llibres), que explica per què cap mapa és totalment fidel i per què cal saber-los llegir, ja que la cartografia "no només representa el món, sinó que l'imposa".
L'autor raona que és impossible reproduir objectivament en dues dimensions la terra i el mar del globus terraqüi, per la qual cosa "tots els mapes menteixen", però no de la mateixa manera ni amb les mateixes intencions, com va dir recentment en la presentació de l'assaig.
El text justifica la importància de ser conscient de la força i el poder dels mapes, que fins i tot poden transformar les ments: "És el gran poder de la cartografia: ensenya la gent a pensar, provoca un pensament crític".
Per això el llibre ensenya a llegir cada mapa "amb escala geogràfica i escala mental", i l'autor adverteix que qui dibuixa el món controla el relat.
DE MERCATOR A PETERS
El mapamundi més acceptat avui és la projecció del cartògraf flamenc Gerardus Mercator al segle XVI: el seu mapa està distorsionat, com tots, tot i que ell només pretenia que els navegants poguessin traçar línies rectes en els seus trajectes.
Però "la gent va començar a creure que així és el món", tot i que el mapa de Mercator no el reflectia fidelment: per exemple, Groenlàndia apareix amb una grandària semblant a Àfrica, malgrat que aquest continent és 14 vegades més gran que Groenlàndia.
"I això es va convertir en política", perquè el que havia projectat Mercator va acabar sent una potent eina auxiliar de l'imperialisme, en paraules de Partal.
A finals dels anys 80 del segle XX va sorgir la projecció de l'historiador alemany Arno Peters, amb uns continents molt més allargats sobre el paper i que és molt més fidel que el mapa de Mercator, per la qual cosa moltes entitats l'han acceptat.
Entre aquestes dues projeccions n'hi ha moltes més, que Partal va raonant segons la intencionalitat de cadascun: mapes que donen molt més valor a l'aigua que al mar, d'altres que treuen Occident del centre, d'altres que són molt més abstractes que els convencionals (com els wapepe), entre molts més exemples.
'LA PISSARRETA'
Partal (Bétera 1960) és director del diari en línia 'Vilaweb' (on parla de geopolítica regularment en la videosecció 'La Pissarreta'), ha estat corresponsal a diversos llocs del món i entre els seus llibres hi ha 'Fronteres' (2022), que ja abordava l'arbitrarietat de les línies frontereres.
'Entendre els mapes' és el quart llibre de l'editorial de 'Vilaweb', que previsiblement el seguiran quatre més el 2026 sobre actualitat periodística i reflexió social.