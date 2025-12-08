Un assaig d'Antoni Gelonch reflexiona sobre seguir sent creient avui

LLEIDA 8 des. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Antoni Gelonch acaba de publicar 'Encara ets de Missa?' d'Alborada Editorial, per reflexionar sobre seguir sent creient avui enfront de la sorpresa dels altres perquè algú conserva la fe.
El llibre pretén explicar-se davant d'els qui li pregunten en els últims anys per què segueix anant a missa, raó per la qual precisament es va plantejar escriure el text: fa dècades hi havia qui s'estranyava davant del no creient, mentre que ara és a l'inrevés, explica.
Per això un dels capítols, 'El pèndol, senya d'identitat', parla d'una tornada actual a l'espiritualitat, també de molts joves, perquè la religió els dona seguretat davant d'una societat hedonista i nihilista, diu.
"LA SORT DE DUBTAR"
No obstant això, l'autor constata que la religió no només aporta seguretat, sinó també dubtes, i un dels capítols aborda precisament 'La sort de dubtar'.
A més, és crític amb algunes actituds de l'Església actual; en part, perquè considera que "massa sovint l'Església es comporta com una multinacional, distant i burocràtica".
Durant les reflexions de l'assaig, Gelonch intercala moltes dades i estadístiques socials i demogràfiques, a més de detalls biogràfics o dels llocs del món on ha viscut per raons professionals, i que li han fet pensar sobre la religió durant la seva vida.
Antoni Gelonch Viladegut (Lleida 1956), president de la Fundació Horitzons 2050, ha estat farmacèutic, ha treballat en multinacionals d'aquest sector, i també en conselleries de la Generalitat; ha col·laborat en mitjans de comunicació; és autor de 18 assajos d'història, art i història de l'art, i el 2023 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de la Ciutat de Lleida.