Aspros impulsa dos projectes d'oci inclusiu per a nens amb TEA i discapacitat intel·lectual

La Fundació Aspros de Lleida, a través del seu servei d'oci Som i Serem, ha impulsat dos nous recursos dirigits a nens i joves amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i discapacitat intel·lectual, amb l'objectiu de donar resposta a una necessitat "urgent i no coberta" en aquest àmbit a la zona de Lleida.
Els projectes neixen després de les demandes de famílies i escoles del territori, que han posat en relleu la "falta d'espais adaptats i inclusius" on els nens i joves amb necessitats de suport puguin participar activament en activitats d'oci en igualtat d'oportunitats, informa la fundació en un comunicat d'aquest dimecres.
D'una banda, 'Som nens i joves en l'oci' contempla una oferta d'activitats extraescolars per a nens i joves d'entre 5 i 13 anys, durant el curs 2025-2026 en horari de tarda, incloent activitats multideportivas, d'estimulació multisensorial o de futbol sala i bàsquet, entre altres.
Per l'altra, 'Som escoles' s'emmarca en l'àmbit educatiu i està orientat a l'alumnat d'escoles especials, que podran realitzar activitats en les instal·lacions dels centres durant els migdies per facilitar la participació i l'accessibilitat.
D'aquesta forma, l'entitat integra els seus serveis d'oci dins de l'entorn dels nens i assegura un model d'intervenció individualitzat i "basat en l'acompanyament personalitzat i l'atenció personalitzada".