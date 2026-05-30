Aspepc·sps sotmetrà l'acord amb Educació a consulta dels seus afiliats aquest diumenge

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -
El sindicat docent Aspepc·sps sotmetrà l'acord signat amb el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat aquest divendres, que preveu una millora salarial d'uns 400 euros més en 4 anys i la convocatòria de places de càtedres, a votació dels seus afiliats a partir d'aquest diumenge a les 8 hores.
Segons ha informat el sindicat en un comunicat aquest dissabte aquest acord és "el màxim que es podia obtenir en aquesta negociació" i consideren que és un bon acord per a l'escola secundària, encara que, afegeixen, són conscients que es reverteix només una part del poder adquisitiu perdut i queda pendent una actualització de l'IPC, per la qual cosa, adverteixen, no renuncien a seguir defensant aquestes i altres reivindicacions i queda un llarg camí per davant.
"Potser no hem aconseguit tot el que voldríem però amb la signatura d'aquest acord sí hem aconseguit, al marge d'altres millores, una gran part de les nostres reivindicacions", expliquen.