Aspepc·Sps reclama a Simó prohibir "d'una vegada" el mòbil a les aules dels instituts catalans

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del sindicat Aspepc·Sps, Xavier Massó, ha reclamat a la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, prohibir "d'una vegada" l'ús del mòbil a les aules de tots els instituts catalans.

Ho ha dit en una entrevista a 'Rac 1', recollida aquest diumenge per Europa Press, després que aquest dissabte Simó va anunciar que l'educació primària a Catalunya serà "lliure de mòbils" a partir del curs 2024-2025, però que la decisió als centres de secundària dependrà de cada institut.

Massó ha criticat que aquesta mesura és una "inhibició" per part de la Conselleria que, en les seves paraules, no s'atreveix a decidir, i ha demanat directrius clares en aquest aspecte.

Per ell, el departament té "una sèrie de responsabilitats com a màxima autoritat educativa", però ha ironitzat que s'inventa un problema per a cada solució, en les seves paraules.

"La consellera diu 'feu el que vulgueu'. Això pot degenerar en l'absurd, que en un institut hi hagi mòbils i al del costat, no. Pot ser que tinguem famílies partidàries i altres que no", ha assenyalat.