Aspepc·Sps lamenta que el sistema educatiu català no tindrà avaluació externa fins al 2029

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Professors de Secundària (Aspepc·Sps) ha assegurat que el sistema educatiu català no pot estar fins al 2029 sense cap mena d'avaluació externa: "El programa Pisa dista molt de ser ideal, però era l'únic".
En un comunicat, lamenta el "nivell d'irresponsabilitat i negligència" de la Conselleria d'Educació amb l'error en les proves Pisa, i ha preguntat si es depuraran responsabilitats.
El sindicat s'ha preguntat "com pot ser que s'ocultessin durant 4 mesos aquestes dades sobre la invalidesa de les proves Pisa, ignorant tota mena d'avisos" i per què no es va mirar de solucionar quan es disposava de temps.
Ha recordat que el gener del 2025, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el responsable de l'OCDE Andreas Schleicher van signar un acord per millorar el sistema educatiu a Catalunya.
"I ara ens trobem amb aquest escàndol, precisament relacionat amb les proves que organitza l'OCDE", ha dit el sindicat, que ha reclamat polítiques coherents i un canvi d'orientació cap a l'excel·lència acadèmica.