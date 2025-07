Aspepc demana a Niubó "identificar amb nom i cognom els autors" de l'error de les adjudicacions

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicat educatiu Professors de Secundària (Aspepc·Sps) ha demanat a la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, "identificar amb nom i cognom els autors" de l'error de les adjudicacions docents.

En una carta oberta aquest dilluns, el sindicat veu "extremadament preocupant" que Niubó assegurés dissabte en una entrevista que l'error en el procés d'adjudicació de places docents a Catalunya no va ser informàtic ni humà, sinó que tenen indicis que podria ser la decisió unilateral d'una persona.

"L'assignació de places per a docents ha estat un acte de sabotatge per part d'algú del seu departament. I fer servir un càrrec públic per manipular les adjudicacions d'estiu és prevaricació. Per tant, estem davant una negligència majúscula", afegeix.

Ha exigit a la consellera que identifiqui aquestes persones per interposar la corresponent denúncia per prevaricació i exigir la pena d'inhabilitació especial, i també l'insten a derogar la normativa que "impedeix una provisió de llocs transparent, que vulnera el principi de mèrit i capacitat".

També demana que destitueixi, expedienti i "acabi amb tots els paràsits que molesten al departament"; que derogui el decret de plantilles i que endarrereixi l'inici de curs perquè aquesta situació en el procés d'adjudicacions no afecti els alumnes.