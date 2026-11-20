MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Asís Martín de Cabiedes delegarà les seves funcions executives a Europa Press el pròxim 31 de desembre, tot i que mantindrà la posició com a segon accionista de la companyia i continuarà c a president del Consell d'Administració.
Les funcions executives exercides durant els últims 30 anys seran delegades al director general d'Informació, Javier García Vila; la directora de Negoci i Relacions Institucionals, Candelas Martín de Cabiedes, i el director general corporatiu, Manuel Pardo.
Després de 32 anys al capdavant d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes (Madrid, 1955) considera que ha arribat el moment de fer un pas al costat i deixar la primera línia executiva. "Estem en un món ple d'incerteses i desafiaments, però crec que Europa Press està perfectament preparada per afrontar-los. És el moment per mi d'abandonar la primera línia executiva", ha dit Martín de Cabiedes.