Asens (Comuns) demana que la UE aïlli i sancioni Orbán per prohibir la celebració de l'orgull LGTBIQ+

BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -

El dirigent dels Comuns i eurodiputat, Jaume Asens, ha demanat a la Unió Europea que aïlli el president hongarès, Viktor Orbán; que apliqui l'article 7 del Tractat de la Unió Europea, "que preveu sancions per qui vulnera els drets humans a Europa", i que deixi de finançar les seves polítiques, davant de la prohibició de la manifestació de l'orgull LGTBIQ+ a Budapest.

"Europa no pot continuar donant diners públics de la resta de països al règim d'Orbán", ha dit aquest dissabte abans de la manifestació de l'orgull LGTBIQ+ a Budapest, juntament amb l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.

A més, ha afirmat que el "projecte europeu està en joc davant de la passivitat de la Comissió Europea de la senyora Von der Leyen" i ha assegurat que avui es visibilitza que hi ha dues Europes, la dels governs i la de les forces progressistes.

Asens ha assenyalat que la ciutadania ha pres la iniciativa per defensar els drets i llibertats amenaçades per Orbán i ha criticat la "hipocresia" del règim per prohibir la marxa de l'orgull i autoritzar, en canvi, contra manifestacions homòfobes d'extrema dreta el mateix dia, textualment.

ADA COLAU

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha criticat que el govern d'Orbán ha volgut prohibir la manifestació de l'orgull i al mateix temps "ha autoritzat diverses manifestacions de nazis".

Ha assegurat que aquesta situació és "doblement greu i viola directament la legalitat internacional", per la qual cosa ha exigit a les institucions que es posicionin amb contundència, no només el dia d'avui, sinó també amb l'amenaça que ha fet Orbán a totes les activistes amb multes i detencions en els dies posteriors de la manifestació.

Així mateix, ha demanat a les institucions europees que vetllin pels drets de les activistes d'Hongria: "No només estan defensant els seus drets, sinó que defensen els drets de totes nosaltres".

"No permetrem que es retrocedeixi ni un mil·límetre amb els nostres drets i les nostres llibertats", ha afegit.